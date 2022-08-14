Красюк: Это серьезный тест для Беринчика

В эксклюзивном разговоре для 24 канала генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал, что это сражение даст украинскому боксеру. Он также подчеркнул, что в случае успешного выступления на Беринчике поединок за звание чемпиона мира.

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"Этот бой играет несколько ключевых ролей для карьеры Беринчика. Во-первых, пауза, возникшая из-за войны. Во-вторых, титул чемпиона Европы, которым еще не владел Денис в профессионалах. В-третьих, международный рынок. В-четвертых, – все-таки Иван Менди очень опытный боксер, он серьезный тест для Беринчика и таким поединком можно хорошо заявить о себе.

Кроме титула чемпиона Европы, на кону будет стоять титул WBO International, которым владеет Беринчик. Не следует забывать, что Беринчик находится на второй позиции в рейтинге WBO.

Так или иначе WBO будет вынуждена объявить поединок Беринчика за титул чемпиона мира. Или с позиции официального претендента или с позиции претендента на вакантный титул. Значения нет, ведь в случае успешного выступления Беринчик будет точно биться за звание чемпиона мира", – рассказал Красюк.

Кстати говоря. В последний раз Беринчик выходил на ринг в декабре 2021 года. Тогда он победил россиянина Ису Чаниева.

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