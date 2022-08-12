Тренировки с участием Беринчика

Непобедимый украинский боксер прибыл в Житомир по приглашению боевого медика 96-й отдельной десантно-штурмовой бригады Даниила.

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Чемпион WBO International в легком весе провел открытую тренировку со сбором средств для Вооруженных сил Украины.

Собранное пойдет либо на автомобиль, либо на амуницию.

Отмечается, что Беринчик откликнулся на приглашение Даниила, когда тот лечился от ранений, полученных в результате обстрела при возвращении с боевых позиций на волонтерском авто.

Мы здесь сидим, у нас мирное небо над землей, а пацаны в окопах стоят и держат территорию, на которой мы находимся. Все должны подключаться, включаться и быть рядом со своей страной,

– сказал Беринчик.

Все желающие потренировались с чемпионом и вместе собрали 18 855 гривен, которые пойдут в поддержку ВСУ.

Видео тренировки в Житомире

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