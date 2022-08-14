Красюк: Це серйозний тест для Берінчика

В ексклюзивній розмові для 24 каналу генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів, що цей бій дасть українському боксерові. Він також наголосив, що уразі успішного виступу на Берінчика поєдинок за звання чемпіона світу.

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"Цей бій грає декілька ключових ролей для кар'єри Берінчика. По-перше, пауза, яка виникла через війну. По-друге, титул чемпіона Європи, яким ще не володів Денис у професіоналах. По-третє, міжнародний ринок. І, по-четверте, – все-таки Іван Менді дуже досвідчений боксер. Він серйозний тест для Берінчика і таким поєдинком можна гарно заявити про себе.

Крім титулу чемпіона Європи, на кону стоятиме титул WBO International, яким володіє Берінчик. Не варто забувати, що Берінчик перебуває на другій позиції в рейтингу WBO.

Так чи інакше WBO буде змушена оголосили поєдинок Берінчика за титул чемпіона світу. Чи з позиції офіційного претендента, чи з позиції претендента на вакантний титул. Значення немає, адже в разі успішного виступу Берінчик точно битиметься за звання чемпіона світу", – розповів Красюк.

До речі. Востаннє Берінчик виходив на ринг у грудні 2021 року. Тоді він переміг росіянина Ісу Чанієва.

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