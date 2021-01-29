Самая сильная женщина планеты – это 35-летняя украинка Ольга Лящук. Она установила мировой рекорд и стала первой украинкой в книге рекордов Гиннеса.

Источник: 24 канал

Спортсменка завоевала, а затем подтвердила титул самой сильной женщины на планете и одержала победу в престижных соревнованиях за Кубок Арнольда – Arnold Classic, основанных Арнольдом Шварценеггером.

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Необычный спорт для женщин

Как вы попали в такой необычный спорт для женщин?

Я попала в него благодаря своему первому тренеру Михаилу Гераскевичу. Он сказал: "Попробуем стать чемпионкой мира в стронг-спорте". С детства я хотела этого. В то же время никогда не думала, что когда перестану заниматься легкой атлетикой, то она станет основным дополнением для стронг-спорта.



Самая сильная женщина мира / Скриншот из видео

Те упражнения, которые я делала в детстве, пригодились мне. Здесь (в стронг-спорте – 24 канал) нужно полностью менять все, в частности забывать, что ты женщина. Так как мужчины быстрее восстанавливаются.

Сколько вам нужно тренироваться, чтобы поддерживать форму?

Чтобы подготовиться к Arnold Classic, мы с тренером готовились примерно 3,5 года. Были ситуации, когда со мной занимались разные тренеры, и часть упражнений я готовила сама. В обычных тренировочных залах оборудования, которое мне нужно, нет. Мы вынуждены его делать самостоятельно, или привозить из-за границы.

Что вам больше всего нравится в вашем виде спорта?

Мне нравится, что я могу много путешествовать. А также – есть что, когда и сколько хочу. Когда я занималась легкой атлетикой, мне нужно было поддерживать жестокую диету. Это не всегда удавалось из-за легкого головокружения или тошноты.

Из чего состоит рацион самой сильной женщины?

Все зависит от того, нужно поддерживать массу или ее набирать. Порой я готовлю яичницу с овощами (грибы, перец, кукуруза). Также овсянку, обязательно с фруктами. Она дает мне энергию. Стараюсь не солить блюда и готовить в пароварке.

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Если я утром не завтракаю – то день не удался. Иногда просыпаюсь просто от голода, потому что организм работает как часы. И для того, чтобы ему восстановить силы на новый день, нужно поесть.

Книга рекордов Гиннеса

Как вы попали в книгу рекордов Гиннеса?

Это очень веселая история. Мы купили арбуз и раздавили его. Потом я раздавила 3 арбуза. А потом я попыталась раздавить 7 – 8 арбузов за минуту. Так я готовилась в течение полугода к соревнованиям.



Ольга Лящук в течение полугода давила арбузы / Скриншот из видео

Какие планы на будущее?

Я хочу сняться в фильме, но пока не знаю, в каком. В голове есть картинка Арнольда Шварценеггера. Хотелось бы, чтобы это был такой фильм, как, например, "Ксена: принцесса-воин", но в украинском стиле. Мне интересен украинский кинематограф.

О личной жизни

Сложно ли найти достойного мужчину самой сильной женщине планеты?

Если честно, то да. Я очень тщательно подхожу к этому вопросу. Есть много мужчин, но нужно определиться, конкретно кто мне нужен. Он (мужчина – 24 канал) должен обязательно заниматься спортом и правильно питаться. У нас должно быть что-то общее: можем вместе читать книги или гулять в лесу.

Помогают ли вам мужчины носить пакеты?

Конечно я люблю, когда мне открывают дверь в автомобиле. Люблю, когда обо мне заботятся, когда для меня готовят. Вот недавно научила своего друга готовить борщ.