Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто стал самым сильным человеком Украины
В Хусте состоялся финал сезона турнира "Самый сильный человек Украины". Это самое престижное соревнование в отечественном строгмен-шоу.
Из всех уголков Украины собрались 8 мощных богатырей для того, чтобы выяснить, кто является самым сильным в 2020 году. Как происходили соревнования – читайте на 24 канале.
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Первое упражнение – классический трак-пул
Павел Кордияка получил 1 места с суммой 8 баллов. На втором месте – Алексей Новиков, а на третьем – Александр Кочергин.
Упражнение трак-пул / Скриншот из видео
Результаты первого упражнения / Скриншот из видео
Второе упражнение – эстафета
Максимум баллов набрал Алексей Новиков. Столько же имеет и Павел Кордияка. У Алексея Кочергина и Андрея Дмитриева по 10 баллов.
Эстафета / Скриншот из видео
Результаты второго упражнения / Скриншот из видео
Третье упражнение – подъем снарядов
Первенство снова получил Павел Кордияка. На 1 балл ниже него – Алексей Новиков.
Подъем снарядов / Скриншот из видео
Результаты третьего упражнения / Скриншот из видео
Четвертое упражнение – тимбер-керри
По подсчетам баллов в этом упражнении победил Алексей Новиков. Его доганяет Павел Кордияка и Александр Кочергин.
Упражнение – тимбер-керри / Скриншот из видео
Результаты четвертого упражнения / Скриншот из видео
Пятое упражнение – вейт-фор-пай
Уверенную победу в этом упражнении получил Павел Кордияка из Львова с 37 баллами.
Упражнение вейт-фор-пай / Скриншот из видео
Результаты пятого упражнения / Скриншот из видео
Финальное упражнение – шары атласа
Финальное упражнение / Скриншот из видео
Результаты финального упражнения / Скриншот из видео
По результатам всех упражнений победил Павел Кордияка. В сумме он набрал больше всего баллов из всех конкурсантов – 44 и стал самым сильным человеком Украины.
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