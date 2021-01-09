В Хусте состоялся финал сезона турнира "Самый сильный человек Украины". Это самое престижное соревнование в отечественном строгмен-шоу.

Из всех уголков Украины собрались 8 мощных богатырей для того, чтобы выяснить, кто является самым сильным в 2020 году. Как происходили соревнования – читайте на 24 канале.

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Первое упражнение – классический трак-пул

Правила. Тяга грузовика Fordtrucks весом 8,5 тонн на расстояние 20 метров.

Павел Кордияка получил 1 места с суммой 8 баллов. На втором месте – Алексей Новиков, а на третьем – Александр Кочергин.



Упражнение трак-пул / Скриншот из видео



Результаты первого упражнения / Скриншот из видео

Второе упражнение – эстафета

Правила. Эстафета состоит из двух этапов. Первый – перенос шилда – щита весом 171 килограмм на расстояние 20 метров. Второй – как можно быстрее вернуться на стартовую позицию и поднять супер-йок – коромысло весом 375 килограммов и пронести на расстояние 20 метров. На это участникам дают 1 минуту.

Максимум баллов набрал Алексей Новиков. Столько же имеет и Павел Кордияка. У Алексея Кочергина и Андрея Дмитриева по 10 баллов.



Эстафета / Скриншот из видео



Результаты второго упражнения / Скриншот из видео

Третье упражнение – подъем снарядов

Правила. Это последовательный подъем шести тяжелых снарядов (в частности дамбл, аксель, лог-лифт) над головой. На это участникам дают 1 минуту.

Первенство снова получил Павел Кордияка. На 1 балл ниже него – Алексей Новиков.



​Подъем снарядов / Скриншот из видео



Результаты третьего упражнения / Скриншот из видео

Четвертое упражнение – тимбер-керри

Правила. Нужно переносить колодец весом 330 килограммов на расстояние 20 метров.

По подсчетам баллов в этом упражнении победил Алексей Новиков. Его доганяет Павел Кордияка и Александр Кочергин.



Упражнение – тимбер-керри / Скриншот из видео



Результаты четвертого упражнения / Скриншот из видео

Пятое упражнение – вейт-фор-пай

Правила. 4 покрышки весом 35 килограммов нужно как можно быстрее перебросить через планку в 3,5 метра.

Уверенную победу в этом упражнении получил Павел Кордияка из Львова с 37 баллами.



Упражнение вейт-фор-пай / Скриншот из видео



Результаты пятого упражнения / Скриншот из видео

Финальное упражнение – шары атласа

Правила. Поочередное поднятие шаров от 120 до 180 килограммов на разную высоту.



Финальное упражнение / Скриншот из видео



Результаты финального упражнения / Скриншот из видео

По результатам всех упражнений победил Павел Кордияка. В сумме он набрал больше всего баллов из всех конкурсантов – 44 и стал самым сильным человеком Украины.