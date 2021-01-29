Найсильніша жінка планети – це 35-річна українка Ольга Лящук. Вона встановила світовий рекорд і стала першою українкою у книзі рекордів Гіннеса.

Джерело: 24 канал

Спортсменка завоювала, відтак підтвердила титул найсильнішої жінки на планеті і здобула перемогу в престижних змаганнях Кубок Арнольда – Arnold Classic, заснованих Арнольдом Шварценеггером.

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Незвичний спорт для жінок

Як ви потрапили у такий незвичний спорт для жінок?

Я потрапила в нього завдяки своєму першому тренеру Михайлу Гераскевичу. Він сказав: "Спробуймо стати чемпіонкою світу у стронг-спорті". З дитинства я хотіла цього. Водночас ніколи не думала, що коли перестану займатись легкою атлетикою, то вона стане основним додатком для стронг-спорту.



Найсильніша жінка світу / Скриншот з відео

Ті вправи, які я робила у дитинстві, стали для мене у пригоді. Тут (у стронг-спорті – 24 канал) потрібно повністю змінювати все, зокрема забувати, що ти жінка. Адже чоловіки швидше відновлюються.

Скільки вам потрібно тренуватися, щоб підтримувати форму?

Щоб підготуватися до Arnold Classic, ми з тренером готувались приблизно 3,5 роки. Були ситуації, коли зі мною займались різні тренери і частину вправ я готувала сама. У звичайних тренувальних залах обладнання, яке мені потрібне, немає. Ми змушені його робити самостійно, або привозити з-за кордону.

Що вам найбільше подобається у вашому виді спорту?

Мені подобається, що я можу багато подорожувати. А також – їсти що, коли і скільки хочу. Коли я займалась легкою атлетикою, мені потрібно було підтримувати жорстоку дієту. Це не завжди вдавалось через легке запаморочення або нудоту.

З чого складається раціон найсильнішої жінки?

Все залежить від того, чи потрібно підтримувати масу, чи її набирати. Деколи я готую яєчню з овочами (гриби, перець, кукурудза). Також – вівсянку, обов'язково із фруктами. Вона дає мені енергію. Намагаюсь не солити страви і готувати в пароварці.

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Якщо я зранку не снідаю – то день не вдався. Іноді просинаюсь просто від голоду, адже організм працює як годинник. І для того, щоб йому відновити сили на новий день, потрібно поїсти.

Книга рекордів Гіннеса

Як ви потрапили у книгу рекордів Гіннеса?

Це дуже весела історія. Ми купили кавун і роздавили його. Потім я роздавила 3 кавуни. А потім я спробувала роздавити 7 – 8 кавунів за хвилину. Так я готувалась упродовж пів року до змагань.



Ольга Лящук упродовж пів року давила кавуни / Скриншот з відео

Які плани на майбутнє?

Я хочу знятись у фільмі, але поки не знаю, в якому. В голові є картинка Арнольда Шварценеггера. Хотілося б, щоб це був такий фільм, як, наприклад, "Ксена: принцеса-воїна", але в українському стилі. Мені цікавий український кінематограф.

Про особисте життя

Чи складно знайти гідного чоловіка найсильнішій жінці планети?

Якщо чесно, то так. Я дуже ретельно підходжу до цього питання. Є багато чоловіків, але потрібно визначитись, конкретно хто мені потрібен. Він (чоловік – 24 канал) повинен обов'язково займатись спортом і правильно харчуватись. У нас повинне бути щось спільне: можемо разом читати книги чи гуляти в лісі.

Чи допомагають вам чоловіки носити пакети?

Звісно я люблю, коли мені відчиняють двері в автомобілі. Люблю, коли про мене турбуються, коли для мене готують. От нещодавно навчила свого друга готувати борщ.