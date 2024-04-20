Тренер вратарей харьковского Металлиста 1925 Сергей Вольваков, который работал с Андреем Луниным в академии Металлиста, рассказал, об умении украинского вратаря мадридского Реала отбивать пенальти. В серии пенальти ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити (1:1, пен. 4:3) Лунин совершил два сейва, что позволило Реалу победить и выйти в полуфинал турнира.

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Экс-тренер Лунина ответил на вопрос о его суперсиле

"Андрей всегда хорошо играл на пенальти. Это умение есть внутри у человека. Мы такого на тренировках не отрабатывали. Закладывали детям техническую базу, развивали координацию и прыгучесть, технику ловли и броска мяча.

Есть хорошие топовые вратари, а 11-метровые им тяжело даются. Могут за карьеру и ни одного не отбить. А есть вратари, которые очень мощно выглядят в этом компоненте. Андрей отбил много пенальти в решающих матчах".

Также специалист отметил, что именно надежная игра Лунина на последнем рубеже обороны "сливочных" помешала Манчестер Сити, который считался главным фаворитом Лиги чемпионов, преодолеть барьер 1/4 финала.

Если говорить об этом матче, то Манчестер Сити доминировал над Реалом почти всю игру, а Лунин доминировал над Манчестер Сити, – добавил Вольваков.

К слову. В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 27 поединков, в которых пропустил 23 мяча. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.