Тренер воротарів харківського Металіста 1925 Сергій Вольваков, який працював з Андрієм Луніним в академії Металіста, розповів, про вміння українського воротаря мадридського Реала відбивати пенальті. У серії пенальті матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті (1:1, пен. 4:3) Лунін здійснив два сейви, що дозволило Реалу перемогти та вийти у півфінал турніру.
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Екстренер Луніна відповів на запитання про його суперсилу
"Андрій завжди добре грав на пенальті. Це вміння є всередині в людини. Ми такого на тренуваннях не відпрацьовували. Закладали дітям технічну базу, розвивали координацію та стрибучість, техніку ловлі та кидка м’яча.
Є хороші топові воротарі, а 11-метрові їм важко даються. Можуть за кар’єру і жодного не відбити. А є воротарі, які дуже потужно виглядають в цьому компоненті. Андрій відбив багато пенальті у вирішальних матчах".
Якщо говорити про цей матч, то Манчестер Сіті домінував над Реалом майже всю гру, а Лунін домінував над Манчестер Сіті, – додав Вольваков.