Дополнительные таймы также завершились в ничью, поэтому все решалось в серии послематчевых пенальти. Андрей Лунин сделал два сейва, чем помог Реалу победить со счетом 3:4.

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Пресс-служба Лиги чемпионов восхищена игрой украинца

Она опубликовала ролик с сейвами Лунина в серии послематчевых пенальти в решающем поединке четвертьфинала ЛЧ против Манчестер Сити. Украинец отразил удары Ковачича и Силвы, взяв у второго реванш за гол.

Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА назвала Лунина "героем в перестрелке".

Сейвы Андрея Лунина в матче против Манчестер Сити: смотрите видео

Важно! В полуфинале Лиги чемпионов Реал сыграет с Баварией. Первый поединок запланирован на 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Реал готовит новый улучшенный контракт для Андрея Лунина. Голкиперу поднимут зарплату и пропишут гарантированное количество матчей за сезон.