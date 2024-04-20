Дополнительные таймы также завершились в ничью, поэтому все решалось в серии послематчевых пенальти. Андрей Лунин сделал два сейва, чем помог Реалу победить со счетом 3:4.
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Пресс-служба Лиги чемпионов восхищена игрой украинца
Она опубликовала ролик с сейвами Лунина в серии послематчевых пенальти в решающем поединке четвертьфинала ЛЧ против Манчестер Сити. Украинец отразил удары Ковачича и Силвы, взяв у второго реванш за гол.
Пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА назвала Лунина "героем в перестрелке".
Сейвы Андрея Лунина в матче против Манчестер Сити: смотрите видео
Напомним, что Реал готовит новый улучшенный контракт для Андрея Лунина. Голкиперу поднимут зарплату и пропишут гарантированное количество матчей за сезон.