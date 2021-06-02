По мнению Городничева, Усик хочет немедленного боя с Джошуа, только чтобы заработать, а не руководствуясь спортивными амбициями.

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Сергей считает, что у Усика есть возможность победить Джошуа только в том случае, если он проведет несколько 12-раундовых поединков с топовыми боксерами дивизиона – Джо Джойсом и Джозефом Паркером, в противном случае итог поединок с Джошуа будет не в пользу украинца.

"Знаете, есть такое понятие "слить бой". Понимаете, о чем я хочу сказать? Вот Чисора "слил" Усику бой за деньги – он больше получил, чем Александр. Люди сливают бои за деньги. Он знает, что у него не выиграет, но заработает бабло. Сейчас Усик сливает бой, ему на данный момент у Джошуа не выиграть. Просто заработок бабла, а ему уже там по барабану, что говорят, потому что у него крайняя возможность заработать бабок и все. Он абсолютный чемпион, какая мотивация", – заявил Городничев.

Поединок Усик – Джошуа: что известно