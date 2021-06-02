На думку Городнічєва, Усик хоче негайного бою з Джошуа, тільки щоб заробити, а не керуючись спортивними амбіціями.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Сергій вважає, що у Усика є можливість перемогти Джошуа тільки в тому випадку, якщо він проведе кілька 12-раундовий поєдинків з топовими боксерами дивізіону – Джо Джойсом і Джозефом Паркером, в іншому випадку підсумок поєдинок з Джошуа буде не на користь українця.

"Знаєте, є таке поняття "злити бій". Розумієте, про що я хочу сказати? Ось Чісора "злив" Усику бій за гроші – він більше отримав, ніж Олександр. Люди зливають бої за гроші. Він знає, що у нього не виграє , але заробить бабло. Зараз Усик зливає бій, йому на даний момент у Джошуа не виграти. Просто заробіток бабла, а йому вже там по барабану, що говорять, тому що у нього крайня можливість заробити бабок і все. Він абсолютний чемпіон, яка мотивація", – заявив Городнічєв.

Поєдинок Усик – Джошуа: що відомо