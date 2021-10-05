Белью вважає, що Усику є куди рости в супертяжах і він в цьому дивізіоні буде лише прогресувати. На думку Тоні, Олександру з кожним наступним боєм буде все комфортніше виступати в супертяжах. Єдине, що турбує Тоні, це розміри українця.

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"Ніхто не повинен програвати бої тільки тому, що хтось – більше. Я не хочу, щоб він комусь поступився через цей фактора. Краще нього боксера у важкій дивізіоні немає, тому програвати він не повинен", – сказав Тоні Белью.

У відповідь кримчанин лише розсміявся і сказав, що у нього ще все попереду.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа