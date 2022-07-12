Обвинения в мошенничестве

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Прокуратура Великобритании предъявила обвинения в мошенничестве бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну.

91-летний спортивный функционер обвиняется в мошенничестве с иностранными активами на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Королевская прокурорская служба изучила данные, переданные Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, и санкционировала предъявления обвинений в мошенничестве Бернарду Экклстоуну через незадекларированные активы за рубежом, которые оцениваются в сумму более 400 миллионов фунтов.

– говорится в сообщении.

В Управлении по налоговым и таможенным сборам объяснили, что провели всестороннее расследование, связанное с налоговыми обязательствами Экклстоуна и его оффшорными активами.

"Мы на стороне честных налогоплательщиков и примем жесткие меры независимо от того, кто подозревается в налоговом мошенничестве. Наш посыл понятен: никто не уйдет от ответственности", – заявили правоохранители.

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