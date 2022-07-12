Обвинения в мошенничестве
Бывший босс Формулы-1 отрицательно запомнился своим высказыванием о войне в Украине. Он поддержал владимира путина и раскритиковал Владимира Зеленского.
К стати Экс-руководитель Формулы-1 извинился перед украинцами за поддержку путина
Прокуратура Великобритании предъявила обвинения в мошенничестве бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну.
91-летний спортивный функционер обвиняется в мошенничестве с иностранными активами на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.
Королевская прокурорская служба изучила данные, переданные Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, и санкционировала предъявления обвинений в мошенничестве Бернарду Экклстоуну через незадекларированные активы за рубежом, которые оцениваются в сумму более 400 миллионов фунтов.
– говорится в сообщении.
В Управлении по налоговым и таможенным сборам объяснили, что провели всестороннее расследование, связанное с налоговыми обязательствами Экклстоуна и его оффшорными активами.
"Мы на стороне честных налогоплательщиков и примем жесткие меры независимо от того, кто подозревается в налоговом мошенничестве. Наш посыл понятен: никто не уйдет от ответственности", – заявили правоохранители.
Скандальные высказывания Экклстоуна
- Экклстоун прокомментировал российскую агрессию на территории Украины. Он поддержал главу кремля и заявил, что готов ради него умереть.
- Он также упомянул и о Президенте Украины Владимире Зеленском. Британец назвал его виновным в полномасштабной русско-украинской войне.
- На этом все не закончилось, он решил продолжать эту тему и заявил, что "украинцы когда-то были русскими".
- 7-кратный чемпион мира по Формуле-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал слова Экклстоуна и подчеркнул, что таким людям даже не стоит давать слово.
- Но недавно британский предприниматель отметил, что не хотел обидеть украинцев.