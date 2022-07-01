Экклстоун: После войны все остаются хорошими друзьями

Не успел этот скандал затихнуть, как Экклстоун снова отметился резонансным заявлением. В этот раз он сказал, что все украинцы были когда-то россиянами.

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В одном из интервью его спросили, не изменил ли он свое мнение Путину, ведь российская армия сознательно убивает мирное население Украины. Однако британский предприниматель заявил, что это "привычные вещи для войны".

Такие вещи бывают на войне, и они не хороши. Как вы знаете, после войны все остаются хорошими друзьями. Это как боксерское сражение – после него все любят друг друга,

– сказал Экклстоун.

Затем у него возникла перепалка с журналистом, который исправил экс-руководителя Формулы-1, заявив, что украинцы никогда не были россиянами.

"Все они были русским народом", – подчеркнул бизнесмен.

"Путин хочет восстановить СССР и обманывается, будто он никогда не распадался, а эти страны не стали демократическими. Но они стали. Это вроде как начать восстанавливать Британскую империю", – сказал ему журналист.

"Это очень хороший способ - говорить так, как вы это делаете. Возможно, это правда. Я уверен, если вы его (Путина) спросите, он, наверное, ответит, что случившееся - ошибка", – добавил Экклстоун.

Что известно о скандале с участием экскеровника Формулы-1