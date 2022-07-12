Звинувачення у шахрайстві

Колишній бос Формули-1 негативно запам'ятався своїм висловлюванням про війну в Україні. Він підтримав владіміра путіна та розкритикував Володимира Зеленського.

До речі Екскерівник Формули-1 перепросив в українців за підтримку путіна

Прокуратура Великої Британії пред’явила звинувачення у шахрайстві колишньому керівнику Формули-1 Берні Екклстоуну.

91-річний спортивний функціонер звинувачується у шахрайстві з іноземними активами на суму понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Королівська прокурорська служба вивчила дані, передані Управлінням з податкових та митних зборів Великобританії, та санкціонувала висунення звинувачень у шахрайстві Бернарду Екклстоуну через незадекларовані активи за кордоном, які оцінюються у суму понад 400 мільйонів фунтів,

– йдеться у повідомленні.

В Управлінні з податкових та митних зборів пояснили, що провели всебічне розслідування, пов’язане з податковими зобов’язаннями Екклстоуна та його офшорними активами.

"Ми на стороні чесних платників податків і вживемо жорстких заходів незалежно від того, хто підозрюється у податковому шахрайстві. Наш посил зрозумілий: ніхто не втече від відповідальності", – заявили правоохоронці.

Скандальні висловлювання Екклстоуна