Экклстоун: Мне очень жаль людей в Украине

Бизнесмен резко "переобулся" и объяснил предыдущие слова о войне в Украине и своей поддержке президента России Владимира Путина. Он извинился перед украинцами.

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Возможно, для меня хорошо избавиться от нескольких вещей. Вещ, которые беспокоят меня из-за сказанного раньше и из-за того, что об этом думают люди. Часто люди выходят и говорят или делают вещи особо не думая. Возможно, я поступил так же и могу понять тех, кто думает, что я выгораживаю содеянное им (речь о Путине – 24 канал) в Украине, хотя это не так,

– отметил Экклстоун.

Специалист подчеркнул, что он рос в годы второй мировой войны, поэтому он знает, что это такое.

"Мне очень жаль людей в Украине, страдающих ни за что. Они не сделали ничего плохого, ничего не начинали, они ничего не сделали и просто хотят жить дальше. Они хотят, чтобы их дети ходили в школы, хотят пытаться ходить на работу и зарабатывать на жизнь для своей семьи. Они не заслуживают страданий", – добавил бывший босс Фотмулы-1.

В этом (вероятно, речь о войне – 24 канал) нет ничего хорошего, я не вижу, чтобы кто-то получил из этого, и считаю, что они должны собраться и прийти к согласию. Мне жаль, если что-то из сказанного мной кого-то расстроило, потому что я не имел такого намерения,

– добавил Экклстоун.

Что известно о скандале