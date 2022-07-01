Хэмилтон: Нам больше не нужно слушать кого-то, кто поддерживает войну

Недавно экс-руководитель Формулы-1 прокомментировал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Он поддержал Путина и подверг критике Зеленского.

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Хэмилтон так не считает, он подчеркнул, что поддержка Путина вне его понимания.

Нам больше не нужно слушать кого-нибудь, кто поддерживает войну, перемещение людей, убийства людей. Поддержка такого человека (Путина) – вне моего понимания,

– заявил титулованный гонщик.

Пилот Mercedes подчеркнул, что не следует давать слово тем людям, которые поддерживают войну.

"Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отвергают нас на десятилетия, и нам еще придется увидеть всю тяжесть и боль. Нам не нужно поддерживать таких людей, нам нужно смотреть в будущее. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего хорошего", – добавил Хэмилтон.

Что известно о скандале