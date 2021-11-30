Экс-лидер сборной Украины по биатлону может "пролететь" мимо Олимпиады
Источник:Biathlon.com.ua
Сергей Семенов пропустил весь прошлый сезон из-за заболевания. Однако в новом украинский биатлонист тоже не выступает.
Брынзак: Трудно претендовать на место в олимпийской команде
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Сергею Семенову будет сложно пробиться в главную команду. Украинский спортсмен имеет не так много шансов отобраться на Олимпиаду-2022.
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Брынзак рассказал, что ситуация с 33-летним биатлонистом вообще непонятная: "Мы всегда даем возможность ему готовиться и тренироваться, но пока что не получается".
Я думаю ему уже будет тяжело претендовать на место в олимпийской команде. Дай Бог, чтобы он вышел на уровень, который позволит ему выступать на международных соревнованиях. Я не знаю, будет ли у него мотивация и желание продолжать и дальше тренироваться, если не получится в этом сезоне.
– сказал Брынзак.
Напомним, что первый этап Кубка мира по биатлону уже состоялся. В шведском Эстерсунде украинцы пока не смогли открыть отсчет наград в новом сезоне.
Что случилось с Сергеем Семеновым
Прошлый сезон украинец пропускал из-за проблем со здоровьем. Спортсмен перенес мононуклеоз – это заболевание, которым часто болеют биатлонисты.
Инфекционный мононуклеозЭто острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови.
Сергей уже был готов вернуться к выступлениям за страну, но снова черная кошка пробежала перед Семеновым. Бывший лидер команды сломал два ребра при подготовке в Швейцарии. Но и на этом не конец.
Уже через некоторое время украинец опять встал на лыжи, но после ускорений снова появились симптомы. Медицинские обследования показали, что в организме биатлониста еще остались активные вирусы.
- По итогам сезона-2014/2015 Семенов стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.
- Украинский биатлонист стал призером зимнего и летнего чемпионатов мира. Также поднимался на пьедестал чемпионата Европы.