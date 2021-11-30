Экс-лидер сборной Украины по биатлону может "пролететь" мимо Олимпиады

Сергей Семенов пропустил весь прошлый сезон из-за заболевания. Однако в новом украинский биатлонист тоже не выступает.

Брынзак: Трудно претендовать на место в олимпийской команде

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Сергею Семенову будет сложно пробиться в главную команду. Украинский спортсмен имеет не так много шансов отобраться на Олимпиаду-2022.

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Брынзак рассказал, что ситуация с 33-летним биатлонистом вообще непонятная: "Мы всегда даем возможность ему готовиться и тренироваться, но пока что не получается".

Я думаю ему уже будет тяжело претендовать на место в олимпийской команде. Дай Бог, чтобы он вышел на уровень, который позволит ему выступать на международных соревнованиях. Я не знаю, будет ли у него мотивация и желание продолжать и дальше тренироваться, если не получится в этом сезоне.

– сказал Брынзак.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 декабря в Пекине.

Напомним, что первый этап Кубка мира по биатлону уже состоялся. В шведском Эстерсунде украинцы пока не смогли открыть отсчет наград в новом сезоне.

Что случилось с Сергеем Семеновым

Прошлый сезон украинец пропускал из-за проблем со здоровьем. Спортсмен перенес мононуклеоз – это заболевание, которым часто болеют биатлонисты.

Инфекционный мононуклеоз Это острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови.

Сергей уже был готов вернуться к выступлениям за страну, но снова черная кошка пробежала перед Семеновым. Бывший лидер команды сломал два ребра при подготовке в Швейцарии. Но и на этом не конец.

Уже через некоторое время украинец опять встал на лыжи, но после ускорений снова появились симптомы. Медицинские обследования показали, что в организме биатлониста еще остались активные вирусы.