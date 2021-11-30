Бринзак: Важко претендувати на місце в олімпійській команді

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Сергію Семенову буде складно пробитись в головну команду. Український спортсмен має не так багато шансів відібратись на Олімпіаду-2022.

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Бринзак розповів, що ситуація з 33-річним біатлоністом взагалі незрозуміла: "Ми завжди даємо можливість йому готуватися та тренуватися, але, поки що, не виходить".

Я думаю йому уже буде важко претендувати на місце в олімпійській команді. Дай Бог, щоб він вийшов на рівень, який дозволить йому виступати на міжнародних змаганнях. Я не знаю чи буде у нього мотивація і бажання продовжувати і далі тренуватися, якщо не вийде у цьому сезоні.

– сказав Бринзак.

До теми. Зимова Олімпіада-2022 відбуватиметься з 4 – 20 грудня у Пекіні.

Нагадаємо, що перший етап Кубка світу з біатлону вже відбувся. У шведському Естерсунді українці поки що не змогли відкрити відлік нагород у новому сезоні.

Що сталось із Сергієм Семеновим

Минулий сезон українець пропускав через проблеми зі здоров'ям. Спортсмен переніс мононуклеоз, це захворювання, яким часто хворіють біатлоністи.

Інфекційний мононуклеоз Це гостре вірусне захворювання, яке характеризується лихоманкою, ураженням зіву, лімфатичних вузлів, печінки, селезінки і своєрідними змінами складу крові.

Сергій вже був готовий повернутись до виступів за країну, але знову чорна кішка пробігла перед Семеновим. Колишній лідер команди зламав два ребра при підготовці у Швейцарії. Але і на цьому не кінець.

Вже через деякий час українець знову став на лижі та після прискорень знову з'явились симптоми. Медичні обстеження показали, що в організмі біатлоніста ще залишились активні віруси.