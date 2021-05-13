Хорошие новости для поклонников биатлона

Украинский биатлонист откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Также Сергей Семенов поделился будущими спортивными планами.

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Сейчас биатлонист завершил курс восстановления. Врачи дали положительный прогноз Сергею, который уже готов вернуться к тренировкам с командой в обычном режиме.

Почему Семенов пропускал прошлый сезон

Еще перед началом прошлого сезона стало известно, что Семенова беспокоят проблемы со здоровьем. В ноябре Сергей сдал анализы и сделал кардиограмму. К счастью, после обследования в Украине прогнозы о проблемах с сердцем не подтвердились. Однако позже анализы показали, что биатлонист перенес мононуклеоз.

Справка. Инфекционный мононуклеоз – острое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови.

Уже с этим диагнозом один из лидеров украинской мужской команды готовился к стартам в Швейцарии. Но опять в карьере биатлониста пробежала черная кошка. Семенов на тренировке сломал два ребра. Через неделю Сергей уже снова стал на лыжи. Но на этом черная полоса не закончилась.

После первых ускорений снова начали проявляться симптомы, как в ноябре. В результате, пришлось вернуться домой. Прошел еще несколько обследований, в том числе в клинике иммунологии, где нашли еще активные вирусы. Иммунитет был практически на нуле, не способен противостоять малейшему вирусу,

– рассказал спортсмен.