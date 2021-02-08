Чемпион Европы и двукратный бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Сергей Семенов пропустит сезон 2020/2021.

Эту информацию подтвердил государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев.

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Еще перед началом нынешнего сезона стало известно, что Семенова беспокоят проблемы со здоровьем. Как сообщал сам спортсмен, он перенес заболевание мононуклеоз, а потом на тренировке в Швейцарии повредил ребра, из-за неудачного падения на льду.

Справка. Инфекционный мононуклеоз – острое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови.

Однако, тренерский штаб сборной рассчитывал, что биатлонист сможет восстановиться хотя бы ко второй части сезона. Однако, по имеющейся информации, сейчас у Сергея снова проявились симптомы мононуклеоза, и в данный момент он проходит обследования в Украине.

В нынешнем сезоне биатлонист так и не сможет помочь команде. О дальнейших планах спортсмена пока ничего неизвестно.