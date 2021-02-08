Лидер сборной Украины по биатлону пропустит сезон из-за серьезного заболевания
Чемпион Европы и двукратный бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Сергей Семенов пропустит сезон 2020/2021.
Источник:Xsport
Эту информацию подтвердил государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев.
Смотрите также: Меркушина может пропустить чемпионат мира по биатлону
Еще перед началом нынешнего сезона стало известно, что Семенова беспокоят проблемы со здоровьем. Как сообщал сам спортсмен, он перенес заболевание мононуклеоз, а потом на тренировке в Швейцарии повредил ребра, из-за неудачного падения на льду.
Однако, тренерский штаб сборной рассчитывал, что биатлонист сможет восстановиться хотя бы ко второй части сезона. Однако, по имеющейся информации, сейчас у Сергея снова проявились симптомы мононуклеоза, и в данный момент он проходит обследования в Украине.
В нынешнем сезоне биатлонист так и не сможет помочь команде. О дальнейших планах спортсмена пока ничего неизвестно.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Никто не знает как с ним боксировать, – Усик назвал наиболее перспективного украинского боксера4 февраля , 21:17
-
Международная федерация хоккея решила судьбу перенесенного чемпионата мира из Беларуси1 февраля , 20:20