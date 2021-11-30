У мужчин ровно выступили Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко, оба раза заехав в 30-ку сильнейших. Впрочем, перед вторым этапом Кубка мира, который также состоится в Эстерсунде, и в женской, и в мужской команде произойдут серьезные кадровые изменения.
К слову Принесла две "бронзы": изменения в составе сборной Украины на этап Кубка мира в Швеции
Изменения в составе сборной Украины
- Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.
Как сообщил старший тренер женской сборной Урош Велепец, в команду вызвана Дарья Блашко, которая дважды заехала в призы на первом этапе Кубка IBU в Идре. В то же время соревноваться на Кубок IBU отправились Екатерина Бех и Ирина Петренко.
И если в случае с Бех на это повлияли результаты, показанные в Эстерсунде (107-е и 77-е место), то Петренко и вовсе не стартовала в Швеции из-за проблем с желудком. На предсезонных стартах в Шушене Ирина тоже пропустила масс-старт, однако тогда сообщалось, что причиной стал кашель у биатлонистки.
Несмотря на это, в обход спортивного принципа, Петренко включили на первый этап Кубка мира как шестую спортсменку. В этой ситуации еще большее удивление вызывает тот факт, что в первых гонках Кубка мира тренерский штаб не смог заполнить квоту в 5 человек, хотя в расположении команды было 7 биатлонисток.
Непростая ситуация перед началом сезона сложилась и в мужской команде. Сразу пятеро спортсменов заразились коронавирусом на сборе в Бейтостолене, из-за чего в обойме Юрая были всего трое биатлонистов основной команды.
На помощь были вызваны резервисты – Денис Насыко и Андрей Доценко. И если последний результатами особо не впечатлил, то Насыко в первой же гонке чуть не заехал в зачетную зону. Доволен таким результатом остался и старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, однако на второй этап Кубка мира словацкий специалист анонсировал ротацию.
На Кубок мира приедут Артем Прима и Тарас Лесюк, которые выздоровели, в свою очередь Насыко и Доценко отправятся выступать на второй этап Кубка IBU в Шушэн. Там же начнут официальный соревновательный сезон Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Расписание второго этапа Кубка мира
2 декабря
- Спринт (женщины) – 14:45
- Спринт (мужчины) – 17:30
4 декабря
- Гонка преследования (женщины) – 14:00
- Эстафета (мужчины) – 16:10
5 декабря
- Эстафета (женщины) – 13:35
- Гонка преследования (мужчины) – 16:15.