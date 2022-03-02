Экс-чемпионы мира по боксу с оружием в руках защищают Украину

Известные украинские спортсмены продолжают присоединяться к сопротивлению российской агрессии. Оружие в руках пришлось взять и бывшим боксерам.

К территориальной обороне присоединились прославленные боксеры прошлого, бывшие чемпионы мира Сергей Дзинзирук и Андрей Котельник, сообщает 24 канал.

К слову Вместо лука – оружие: как украинские спортсмены стали защищать Украину – видео

"Наша земля, наша Украина! Я прославлял свою страну не для того, чтобы отдать ее захватчикам. С кумом на позиции. Слава Украине! Героям слава!" – сказал Котельник.

Андрей Котельник (слева) / Фото instagram.com/kotelnyk_andriy

Спортсмены присоединяются к обороне Украины

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.

Ряды территориальной обороны городов пополнили экс-футболист Михаил Кополовец и боксер Василий Ломаченко.

Александр Усик также не собирается покидать Украину и принял решение оказать помощь местной армии. Боксер взял в руки оружие.

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