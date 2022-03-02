До територіальної оборони приєдналися уславлені боксери минулого, колишні чемпіони світу Сергій Дзінзірук та Андрій Котельник, повідомляє 24 канал.

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"Наша земля, наша Україно! Я уславлював свою строну не для того, щоб віддати її загарбникам. Із кумом на позиції. Слава Україні! Героям слава!" – сказав Котельник.


Андрій Котельник (ліворуч) / Фото instagram.com/kotelnyk_andriy

Спортсмени доєднуються до оборони України

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