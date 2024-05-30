Впереди боксеров ожидает реванш. Он состоится несколько позже, чем ожидалось изначально – 21 декабря.

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Совет Усику от экс-соперника

Бывший чемпион мира Тони Беллью, который закончил карьеру после поражения от Александра Усика, высказался о будущем украинского боксера. Он посоветовал действующему абсолюту хевивейта после получения полного признания и подъема на первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории повесить перчатки на гвоздь.

Я надеюсь, что Усик завершит карьеру. Он финансово обеспечен, мы имели дело с его командой, он никогда не был в этом виде спорта ради денег. Усик уже не потеряет того, что получил. Он уже говорил, что подготовка к бою с Фьюри была для него очень тяжелой. Усик лучший хевивейтер в мире, он полностью прошел эту игру,

– сказал Беллью.

Отметим, что ранее подобное мнение озвучил Джордж Гроувз. Он также считает, что украинскому боксеру уже нечего доказывать и в 37 лет стоит уходить из бокса в статусе непобедимого чемпиона.

Справка. Александр Усик является единственным европейским боксером, который становился абсолютом в двух весовых категориях в эпоху четырех поясов. Сейчас он до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне – украинец триумфовал в каждом из 22 боев.

Напомним, что накануне Александру Усику бросил вызов британский боксер Лоуренс Околи. Он является чемпионом бриджервейта (до 101,6 килограмма) и надеется, что украинец захочет попробовать стать чемпионом еще и в третьей весовой категории.