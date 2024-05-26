Неделю назад, 19 мая, Александр Усик одержал самую громкую в своей карьере победу. Украинец стал абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе.

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Усика отправляют на пенсию

Усик выиграл бой у Тайсона Фьюри раздельным решением судей, хотя в девятом раунде британец побывал в нокдауне. Многие представители мира бокса называют Александра одним из лучших боксеров в истории.

Такого же мнения придерживается и экс-чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз. Более того, британец считает, что Усику уже пора уходить на пенсию.

Усик или проведет реванш с Фьюри, или уйдет на пенсию. Александру больше нечего доказывать. Он дважды одолел Джошуа, теперь он победил Фьюри. Я считаю, что Усик – величайший боксер своего поколения. Он является лидером стаи. Я считаю, что он должен закончить карьеру. Он заработал много денег и прошел эту игру. Александр – абсолютный чемпион в хэвивейте и крузервейте. И ему уже 37 лет,

– заявил Гроувз.

Фьюри ждет реванша

Отметим, что в контракте между Усиком и Фьюри прописан бой-реванш. Тайсон уже активировал эту опцию, поэтому повторный поединок между украинцем и британцем должен пройти осенью этого года.

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Напомним, что на профессиональном уровне Усик выиграл все свои 22 поединка. Что же касается Тайсона, то для него поражение от Усика стало первым в карьере. До этого "Цыганский король" выиграл 34 боя и один свел к ничьей.