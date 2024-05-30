Попереду боксерів очікує реванш. Він відбудеться дещо пізніше, ніж очікувалося спочатку – 21 грудня.

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Порада Усику від екссуперника

Колишній чемпіон світу Тоні Беллью, який закінчив кар'єру після поразки від Олександра Усика, висловився про майбутнє українського боксера. Він порадив чинному абсолюту хевівейту після здобуття повного визнання та підйому на першу сходинку в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії повісити рукавички на цвях.

Я сподіваюся, що Усик завершить кар’єру. Він фінансово забезпечений, ми мали справу з його командою, він ніколи не був у цьому виді спорту заради грошей. Усик вже не втратить того, що здобув. Він уже говорив, що підготовка до бою з Ф'юрі була для нього дуже важкою. Усик найкращий хевівейтер у світі, він повністю пройшов цю гру,

– сказав Беллью.

Зазначимо, що раніше подібну думку озвучив Джордж Гроувз. Він також вважає, що українському боксеру вже немає чого доводити й у 37 років варто йти з боксу у статусі непереможного чемпіона.

Довідка. Олександр Усик є єдиним європейським боксером, який ставав абсолютом у двох вагових категоріях в епоху чотирьох поясів. Наразі він досі залишається непереможним на професійному рівні – українець тріумфував у кожному з 22 боїв.

Нагадаємо, що напередодні Олександру Усику кинув виклик британський боксер Лоуренс Околі. Він є чемпіоном бриджервейту (до 101,6 кілограма) та сподівається, що українець захоче спробувати стати чемпіоном ще й у третій ваговій категорії.