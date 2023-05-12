После срыва битвы за абсолют с Александром Усиком Тайсон Фьюри ушел в мир развлечений. Скандальный боксер продолжает отдыхать после декабрьской победы над Дереком Чисорой.

Вот так Фантастические деньги: стал известен гонорар Усика в турнире топ-боксеров в Саудовской Аравии

Фьюри уверен, что мир вращается вокруг него

Во время пребывания на Канарских островах "Цыганский король" провел пресс-конференцию и ответил на самые горячие вопросы. После срыва поединка с Энди Руисом и анонсированного мегафайта против Чжан Чжилея журналисты поинтересовались у британца, с кем он проведет свой следующий бой. Однако Фьюри не слишком озабочен этим вопросом.

Меня сейчас не особенно интересуют звонки о поединках и так далее. Если мне найдут оппонента очень скоро, я буду счастлив. Сейчас я выпиваю несколько бутылок пива каждый день и загораю,

– рассказал Фьюри.

Также СМИ спросили мнение чемпиона мира о декабрьскому супертурнире в Саудовской Аравии.

Очевидно, что многое говорят, но я не верю ни слову. Если промоутеры действительно собираются что-то делать, то нужно поторопиться, потому что время идет,

– сказал Фьюри.

Отметим, что промоутеры Тайсона Фьюри активно ищут ему соперника. Боб Арум обещал организовать бой против китайской сенсации Чжана Чжилея. Но Джо Джойс активировал опцию реванша, поэтому звезда КНР не встретится летом с "Цыганским королем".

Скорее всего, следующий бой Фьюри проведет на "Уэмбли", который промоутеры забронировали на 15 и 22 июля. Однако до сих пор неизвестно, кто выйдет на ринг против "Жадного пуза".