Сделали ставку на молодость: Боруссию Дортмунд возглавил 35-летний тренер

Финалист Лиги чемпионов сезона-2023/24 определился с кандидатурой главного тренера. Один из самых титулованных клубов Германии возглавил Нури Шахин.

Дортмундская Боруссия официально объявила о назначении главным тренером Нури Шахина. Соответствующее заявление появилось на сайте "шмелей".

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Боруссия определилась с главным тренером

35-летний турецкий специалист подписал контракт на три года. Соглашение будет действовать до лета 2027 года.

На тренерском мостике Боруссии Шахин сменил Эдина Терзича, который неожиданно покинул пост 13 июня. Сезон 2023/24 "шмели" завершили на пятой строчке Бундеслиги. Однако в Лиге чемпионов сенсационно сумели дойти до финала, где уступили мадридскому Реалу (0:2).

Что известно о новом тренере Боруссии