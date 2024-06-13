Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич 12 июня обратился к руководству клуба. Он принял решение покинуть пост наставника команды.

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Вакансия тренера в Боруссии Дортмунд отныне открыта

Эдин Терзич возглавил "шмелей" в 2020 году. Работа в Боруссии Дортмунд стала для него первым опытом в тренерской карьере. Под его руководством команда завоевывала серебряные медали Бундеслиги и сыграла в финале Лиги чемпионов, а также выиграла Кубок Германии в 2021 году.

Терзич имел контракт с Боруссией Дортмунд до 2025 года. Однако клуб согласился на досрочное расторжение соглашения.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Боруссия Дортмунд завершила выступления в Бундеслиге на 5 месте.