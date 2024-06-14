В четверг, 13 июня, Эдин Терзич неожиданно покинул пост главного тренера Боруссии Дортмунд. Наставник и клуб досрочно расторгли контракт.

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Почему Терзич ушел из Боруссии Дортмунд

По информации немецкого издания причиной стал давний конфликт наставника с Матсом Хуммельсом. Защитник "шмелей" неоднократно в течение сезона-2023/2024 провоцировал конфликты с тренером из-за его тактического выбора до тех пор, пока Терзич практически не потерял авторитет среди своих подопечных.

Обострение ситуации произошло накануне финала Лиги чемпионов. Матс Хуммельс в интервью Bild открыто начал критиковать Эдина Терзича и его стиль игры. В частности игрок "шмелей" перетянул на свою сторону большое количество одноклубников, поставив методы тренера под сомнение. Именно поэтому, из-за потери авторитета среди подопечных, Эдин Терзич принял решение покинуть клуб.

Однако несмотря на расторжение контракта с тренером, Боруссия Дортмунд объявила, что не собирается продлевать соглашение с Матсом Хуммельсом, который является ветераном команды. Все из-за того, что руководство команды осудило его действия и признало, что он не должен был поступать так, как поступил.

Справка. В сезоне-2023/2024 Матс Хуммельс сыграл за "шмелей" 40 матчей, в которых забил 4 гола и отметился одной результативной передачей.

Тренерский опыт Терзича в Боруссии Дортмунд

Он возглавил команду в 2020 году. Работа со "шмелями" стала для него первым опытом в тренерской карьере. Под его руководством команда завоевывала серебряные медали Бундеслиги и сыграла в финале Лиги чемпионов, а также выиграла Кубок Германии в 2021 году.

Терзич имел контракт с Боруссией Дортмунд до 2025 года. Однако клуб согласился на досрочное расторжение соглашения.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Боруссия Дортмунд завершила выступления в Бундеслиге на 5 месте.