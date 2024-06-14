Дортмундская Боруссия официально объявила о назначении главным тренером Нури Шахина. Соответствующее заявление появилось на сайте "шмелей".
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Боруссия определилась с главным тренером
35-летний турецкий специалист подписал контракт на три года. Соглашение будет действовать до лета 2027 года.
На тренерском мостике Боруссии Шахин сменил Эдина Терзича, который неожиданно покинул пост 13 июня. Сезон 2023/24 "шмели" завершили на пятой строчке Бундеслиги. Однако в Лиге чемпионов сенсационно сумели дойти до финала, где уступили мадридскому Реалу (0:2).
Что известно о новом тренере Боруссии
- Нури Шахин – воспитанник Боруссии. В составе "черно-желтых" играл в 2005 – 2011 и 2013 – 2018 годах.
- Вместе с родным клубом выигрывал Бундеслигу в сезоне 2010/11 и дважды Суперкубок Германии (2013, 2014).
- Во время игровой карьеры выступал за мадридский Реал, нидерландский Фейенорд, английский Ливерпуль и немецкий Вердер.
- Последней командой Шахина был турецкий Антальяспор. Именно в этом клубе началась его тренерская карьера.
- В начале 2024 года Шахин присоединился к тренерскому штабу Терзича. Поэтому Боруссия станет второй командой для 35-летнего специалиста.