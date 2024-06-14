Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про призначення головним тренером Нурі Шахіна. Відповідна заява з'явилася на сайті "джмелів".
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Боруссія визначилася з головним тренером
35-річний турецький фахівець підписав контракт на три роки. Угода діятиме до літа 2027 року.
На тренерському містку Боруссії Шахін змінив Едіна Терзіча, який несподівано залишив посаду 13 червня. Сезон 2023/24 "джмелі" завершили на п'ятій сходинці Бундесліги. Проте в Лізі чемпіонів сенсаційно зуміли дійти до фіналу, де поступилися мадридському Реалу (0:2).
Що відомо про нового тренера Боруссії
- Нурі Шахін – вихованець Боруссії. У складі "чорно-жовтих" грав у 2005 – 2011 та 2013 – 2018 роках.
- Разом з рідним клубом виграва Бундеслігу у сезоні 2010/11 та двічі Суперкубок Німеччини (2013, 2014).
- Під час ігрової кар'єри виступав за мадридський Реал, нідерландський Феєнорд, англійський Ліверпуль та німецький Вердер.
- Останньою командою Шахіна був турецький Антальяспор. Саме в цьому клубі розпочалася його тренерська кар'єра.
- На початку 2024 року Шахін приєднався до тренерського штабу Терзіча. Тож Боруссія стане другою командою для 35-річного фахівця.