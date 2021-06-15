Бой на переполненном стадионе и скромный гонорар: новые детали боя Усик – Джошуа

Команды Александра Усика и Энтони Джошуа обещают заключить контракт на титульный бой в ближайшие дни. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, раскрыл некоторые детали предстоящего поединка.

Дата и место боя

Эдди Хирн заявил, что бой Усика и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа состоится 18 или 25 сентября. Бой пройдет в Лондоне на "Уэмбли", или на стадионе "Тоттенхэма".

Узнайте больше Большинство деталей согласованы, – у Джошуа заявили, что отправили контракт Усику

Промоутер рассказал, что получил от Александра Красюка, менеджера Усика, мелкие вопросы по контракту. Он считает, что они не помешают поединку.

Сегодня промоутер Усика ответил на контракт с парой незначительных вопросов, которые, я думаю, не будут создавать никаких проблем. Я думаю, что нет никаких проблем с поединком, он будет следующим,

– заверил Хирн.

Гонорары боксеров

Промоутер ожидает, что бой посетит 60 – 70 тысяч зрителей. По его словам, количество зрителей повлияет на заработок боксеров.

Хирн сообщил, что распределение гонорара будет 80/20 в пользу Джошуа.

"Усик не говорил, что хочет бороться за возможность, первое, что он сказал: "Я хочу больше денег". Но Эй Джей – это джекпот, и это работа. К счастью, управляющий орган решил справедливо разделить гонорар 80 на 20", – сообщил Хирн.