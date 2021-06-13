Детали боя Усик – Джошуа согласованы
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал свежие детали о ситуации с переговорами по организации боя между чемпионом WBA, WBO и IBF и Александром Усиком.
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Он отметил, что отправил Александру Красюку, промоутеру Усика, договор на бой. По словам Хирна, большинство деталей поединка согласованы.
Мы отправили договор Александр Красюк в среду или четверг. Так что мы просто ждем комментарий. Мы не ждем много комментариев, потому что большинство деталей уже согласованы. Надеюсь, справимся на этой неделе,
– сказал Хирн.
Когда бой Усик – Джошуа
- Недавно Эдди Хирн сообщил, что поединок Усик – Джошуа может пройти 18 или 25 сентября в Лондоне. Скорее всего, бой примет стадион Тоттенхэма.
- На кону поединка будут все три титула, хотя Усик официальный претендент только по линии WBO.
- Бой Усика и Джошуа стал возможным после того, как чемпион WBC Тайсон Фьюри проиграл суд Деонтею Уайлдеру. Фьюри обязали 24 июля встретиться с Уайлдером.
- Из-за решения суда сорвался поединок между Фьюри и Джошуа.