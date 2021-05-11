Меньше разговоров – больше действий
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа в твиттере написал обращение к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.
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Похоже, что Джошуа больше всего устал ждать объявления поединка с Фьюри. Свое сообщение Джошуа назвал "Спартанец".
Я устал. Мои фанаты устали. Твои фанаты устали. Мы все устали от разговоров. Меньше разговоров. Больше действий,
– написал Джошуа.
Тайсон Фьюри за словом в карман не полезет. Чемпион WBC ответил Джошуа, но довольно жестко.
"Приди и получи свое, большой уродливый бомж. С твоей стороны нет ни разговоров, ни действий", – написал Фьюри.
Отсутствие конкретики о поединке между Фьюри и Джошуа не дает покоя и британцу Джо Джойсу. От объявления поединка Фьюри – Джошуа зависит будущее Джойса.
Британец надеется получить бой с Александром Усиком. Джойс и Усик встретятся, если официально объявят о бое между Фьюри и Джошуа.
Джойс поддержал Джошуа и написал, что тоже устал. Британец заявил, что хочет избить Усика.
Я тоже устал. Джошуа, поторопись с организацией боя, чтобы я смог победить Усика,
– написал Джо.
- Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка, но боксеры не согласовали дату и место поединка.
- Боб Арум, представитель Фьюри, несколько раз заявлял, что бой не состоится. По его словам, Джошуа проведет защиту титула WBO против Александра Усика. Зато Фьюри может снова встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- Эдди Хирн, менеджер Джошуа, сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. Он обещал объявить бой в начале мая. Однако, Фьюри отказывается подписать контракт из-за финансовых условий.