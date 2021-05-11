Меньше разговоров – больше действий

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа в твиттере написал обращение к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

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Похоже, что Джошуа больше всего устал ждать объявления поединка с Фьюри. Свое сообщение Джошуа назвал "Спартанец".

Я устал. Мои фанаты устали. Твои фанаты устали. Мы все устали от разговоров. Меньше разговоров. Больше действий,

– написал Джошуа.

Тайсон Фьюри за словом в карман не полезет. Чемпион WBC ответил Джошуа, но довольно жестко.

"Приди и получи свое, большой уродливый бомж. С твоей стороны нет ни разговоров, ни действий", – написал Фьюри.

Отсутствие конкретики о поединке между Фьюри и Джошуа не дает покоя и британцу Джо Джойсу. От объявления поединка Фьюри – Джошуа зависит будущее Джойса.

Британец надеется получить бой с Александром Усиком. Джойс и Усик встретятся, если официально объявят о бое между Фьюри и Джошуа.

Джойс поддержал Джошуа и написал, что тоже устал. Британец заявил, что хочет избить Усика.

Я тоже устал. Джошуа, поторопись с организацией боя, чтобы я смог победить Усика,

– написал Джо.