Українська тенісистка Даяна Ястремська не зможе виступити на Australian Open. І решті тенісних турнірів. Її прохання про відміну відсторонення відхилили.

Для розгляду прохання Ястремської про відміну її відсторонення через провалений допінг тест було скликано незалежний трибунал. Але він не знайшов причин для відміни відсторонення тенісистки. Тому прохання Ястремської було відхилено. Про це йдеться в офіційній заяві ITF.

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Таким чином Ястремська пропустить Australian Open, початок якого заплановано на 8 лютого.

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що допінг-тест Даяни Ястремської дав позитивний результат. В її організмі виявили метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин.

Цю пробу спортсменка здала ще 24 листопада, а звинувачення щодо вживання допінгу були пред'явлені 22 грудня 2020-го року. Відсторонення рахувалося від 7 січня 2021 року.

Ястремська заявляла, що не вживала допінгу. І вирішила оскаржити це рішення.

Ястремська, попри заборону на участь в матчах, відправилася з іншими тенісистками до Австралії.

В заяві ITF вказано, що тенісистка може оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді, WADA або ж Національному антидопінговому центрі України.