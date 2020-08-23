20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке.

В первом раунде она обыграла американку Винус Уильямс. Счет матча – 5:7, 6:2, 7:5.

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Молодость взяла верх в 157-минутном противостоянии, которое прошло при пустых трибунах. В первом сете украинка вела 4:2, но позволила сопернице сравнять счет и выиграть партию. Во втором сете Ястремская "смыла" именитую соперницу, а в решающей партии выдержала борьбу нервов и довела матч до итоговой победы.

Даяна Ястремская – Винус Уильямс: видеообзор матча