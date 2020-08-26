Друга ракетка України Даяна Ястремська покинула турнір у Нью-Йорку. Українка поступилась досвідченій японці Наомі Осаці.

Українська тенісистка завершила боротьбу на турнірі Western & Southern Open, який в цьому році перенесли з Цинциннаті. Ястремська, яка отримала травму на початку змагань, не встояла перед досвідченою суперницею у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 10 хвилин, інформує 24 канал.

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Даяна Ястремська (Україна) – Наомі Осака (Японія) 0:2 (3:6, 1:6)

Ястремська не могла протистояти японці на всі 100%. Хоча на початку зустрічі обидві тенісистки обмінялись геймами, але Осака контролювала хід поєдинку. Осака взяла ініціативу у свої руки, взяла брейк та довела рахунок до 1:4 на свою користь. Взявши свою подачу "під нуль", Ястремська спробувала врятувати сет, але Осака не втратила контроль над грою і впевнено виграла сет з рахунком 3:6.

У другому сеті японка повела 0:2, хоча Ястремській вдалось відіграти один гейм, але він став першим та останнім у цій зустрічі для Даяни. Осака знову додала і взяла чотири гейми поспіль.

Японка віддала українці лише 4 партії за весь поєдинок.

Не зрозуміло, чи встигне Даяна Ястремська повноцінно відновитися до US Open, яка за відсутності Світоліної буде першою ракеткою із України.

У наступному раунді Осака змагатиметься проти естонки Анетт Контавейт (№20 WTA).

Додамо, що на турнірі Ястремська вже перемагала Вінус Вільямс та Бернарду Перу. У поєдинку з останньою Даяна вже виступала з травмою.

Ястремська – Осака відеоогляд матчу