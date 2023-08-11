Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Дарья Касаткина стала одной из первых, кто открыто осудил действия своей страны. Российская теннисистка до сих пор является одной из немногих, которая не побоялась это сделать, несмотря на устрашение российской власти.

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Ястремская: Мы говорим друг другу "привет", но дальше этого не говорим

Также в 2022 году Касаткина совершила каминг-аут и показала всем свою любимую девушку. Нетрадиционную ориентацию спортсменки загнобили ее родной России. Интересно, что ее избранницей стала олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Наталья Забияко.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отметила смелый поступок Касаткиной о войне в Украине, который совершают единицы среди спортивного сообщества России. Украинка заверила, что Дарья заслуживает уважения, хотя призналась, что не общается с российской теннисисткой даже после ее заявления о войне.

Она открыто выражала свое мнение о войне, за что ей заслуживает уважения. Мы говорим друг другу "привет", но дальше этого не говорим. Она одна из немногих, у кого были "яйца" говорить,

– заявила Ястремская.

Ранее позицию Касаткиной оценила первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая поблагодарила Дарью за поступок.

Вспомним, что российская теннисистка понимает, почему украинки отказались пожимать руку российским и белорусским соперницам после матчей В отличие от белоруски Арины Сабаленко. Также Касаткина ставит с уважением непосредственно во время против украинских девушек. Еще раньше она поддержала Украину, которую ее родная страна продолжает ежедневно обстреливать.