Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дар'я Касаткіна стала однією з перших, хто відкрито засудив дії своєї країни. Російська тенісистка досі є однією з небагатьох, яка не побоялась це зробити, попри залякування російської влади.

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Ястремська: Ми говоримо один одному "привіт", але далі цього не говоримо

Також у 2022 році Касаткіна здійснила камінг-аут та показала усім свою кохану дівчину. Нетрадиційну орієнтацію спортсменки загнобили її рідній Росії. Цікаво, що її обраницею стала олімпійська чемпіонка-2018 із фігурного катання Наталія Забіяко.

Українська тенісистка Даяна Ястремська відзначила сміливий вчинок Касаткіної про війну в Україні, який роблять одиниці серед спортивної спільноти Росії. Українка запевнила, що Дар'я заслуговує на повагу, хоча зізналась, що не спілкується із російською тенісисткою навіть після її заяви про війну.

Вона відкрито висловлювала свою думку про війну, за що їй заслуговує поваги. Ми говоримо один одному "привіт", але далі цього не говоримо. Вона одна з небагатьох, у кого були "яйця" говорити,

– заявила Ястремська.

Раніше позицію Касаткіної оцінила перша ракетка України Еліна Світоліна, яка подякувала Дар'ї за вчинок.

Пригадаємо, що російська тенісистка розуміє, чому українки відмовились тиснути руку російським та білоруським суперницям після матчів. На відміну від білоруски Аріни Сабалєнко. Також Касаткіна ставить із повагою безпосередньому під час проти українських дівчат. Ще раніше вона підтримала Україну, яку її рідна країна продовжує щодня обстрілювати.