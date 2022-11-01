Не Светолиной единственной: Украина потеряла еще одного лидера перед матчами против Японии
Источник:телеграмм-канал UTF Official
Украинская сборная подходит к матчам Кубка Билли Джин Кинг в обескровленном составе. "Сине-желтые" понесли еще одну потерю в преддверии поединков против Японии.
К сожалению, из-за неожиданного ухудшения состояния здоровья за сборную Украины в предстоящих матчах точно не сыграет Даяна Ястремская. Третья ракетка страны восстанавливается после попадания в больницу.
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Еще одна потеря для национальной команды
У теннисистки был найден камень в почке. К счастью, с Даяной все хорошо. Ястремская призналась, что с нетерпением ждет возвращения на корт.
Поэтому Федерация тенниса Украины не успеет найти полноценную замену Даяне. Поэтому сборная на Кубке Билли Джин Кинг выйдет в не сильнейшем составе. Нашу страну будут представлять только три теннисистки – Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.
Обратите внимание! Матчи Украины против Японии на Кубке Билли Джин Кинг состоятся с 11 по 12 ноября на корте соперника в Токио.
- Напомним, что из-за рождения дочери сезон пропускает Элина Свитолина.
- Также досрочно из-за проблем с рукой сезон закончила опытная Леся Цуренко.
- В заявке нет первой ракетки Украины Ангелины Калининой.