К сожалению, из-за неожиданного ухудшения состояния здоровья за сборную Украины в предстоящих матчах точно не сыграет Даяна Ястремская. Третья ракетка страны восстанавливается после попадания в больницу.

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Еще одна потеря для национальной команды

У теннисистки был найден камень в почке. К счастью, с Даяной все хорошо. Ястремская призналась, что с нетерпением ждет возвращения на корт.

Поэтому Федерация тенниса Украины не успеет найти полноценную замену Даяне. Поэтому сборная на Кубке Билли Джин Кинг выйдет в не сильнейшем составе. Нашу страну будут представлять только три теннисистки – Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Обратите внимание! Матчи Украины против Японии на Кубке Билли Джин Кинг состоятся с 11 по 12 ноября на корте соперника в Токио.