На жаль, через несподіване погіршення стану здоров'я за збірну України у майбутніх матчах точно не зіграє Даяна Ястремська. Третя ракетка країни відновлюється після потрапляння у лікарню.
До теми З корту у лікарню з нестерпним болем: Ястремська розповіла про стан здоров'я
Ще одна втрата для національної команди
У тенісистки був знайдений камінь у нирці. На щастя, з Даяною все добре. Ястремська зізналась, що з нетерпінням чекає на повернення на корт.
Через це Федерація тенісу України не встигне знайти повноцінну заміну Даяні. Тому збірна на Кубку Біллі Джин Кінг вийде у не найсильнішому складі. Нашу країну представлятимуть лише три тенісистки – Марта Костюк, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок.
- Нагадаємо, що через народження донечки сезон пропускає Еліна Світоліна.
- Також достроково через проблеми з рукою сезон закінчила досвічена Леся Цуренко.
- У заявці немає першої ракетки України Ангеліни Калініної.