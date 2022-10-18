Третья ракетка Украины больше не выйдет на корт в этом сезоне. Печальное известие Леся Цуренко сообщила в социальных сетях.

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Вынужденная пауза

Теннисистка выложила фото с бандажом на руке. Проблемы с локтем продолжают беспокоить украинскую спортсменку. Потому Цуренко досрочно заканчивает для себя сезон, чтобы заняться лечением руки.

Леся призналась, что надеется, что следующий год будет для нее значительно лучше, чем 2022-й. В соотношении теннисистка объяснила, что этот бандаж не означает, что она перенесла хирургическое вмешательство.

Надеюсь, следующий год будет лучше. К сожалению, вынуждена завершить выступления в этом году, чтобы лечить локоть. Это не операция,

– подписала фото теннисистка.



Цуренко закончила для себя сезон / Фото с инстаграмма теннисистки

Сезон для Леси Цуренко