У третьей ракетки Украины обнаружили камень в почке, который привел к невыносимой боли. К счастью, врачи помогли Даяне, которая рассказала о своем состоянии здоровья.
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Ястремская: Не могу дождаться возвращения к тренировкам
Ястремская несколько успокоила своих болельщиков. Теннисистка выложила фото с побережья и призналась, что впереди ее еще ждет лечение, но она уже с нетерпением ждет возвращения на корт.
Привет всем. Я чувствую себя лучше, но мне все еще нужно лечиться... Не могу дождаться возвращения к тренировкам,
– подписала фотографию украинка.
Ястремская о состоянии своего здоровья / Фото из инстаграмма теннисистки
- В этом сезоне Ястремская занимает 98-ю позицию. За последнее время поднялась на одну ступеньку и является третьей ракеткой Украины.
- За текущий сезон заработала более 485 тысяч долларов призовых.
- Одержала 20 побед при 23 поражениях.