Непробиваемый голкипер Севильи признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Марокканский голкипер Севильи Яссин Буну стал настоящим героем финального поединка Лиги Европы. Благодаря надежной игре вратаря андалусийцы в седьмой раз стали обладателем престижного трофея.

В последний день весны в Будапеште прошел финальный матч Лиги Европы, в котором Севилья встречалась с Ромой. Магия Севильи в седьмой раз сработала и оставила команду "Особого" без трофея.

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Буну – специалист по пенальти

Соперники обменялись голами в основное время (1:1) и довели игру до серии пенальти. Героем футбольной лотереи стал марокканский голкипер Севильи Яссин Буну. 32-летний вратарь парировал удар Джанлуки Манчини и перевел мяч в штангу после удара Рожера Ибаньеса. Благодаря надежной игре Буну испанцы выиграли серию пенальти, не пропустив дважды с трех попыток.

Наблюдатели УЕФА, пораженные сейвами марокканца, признали Буну лучшим игроком финала Лиги Европы.

Сейвы Буну в финале Лиги Европы / twitter.com/EuropaLeague

Что известно о Яссине Буну