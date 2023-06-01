В последний день весны в Будапеште прошел финальный матч Лиги Европы, в котором Севилья встречалась с Ромой. Магия Севильи в седьмой раз сработала и оставила команду "Особого" без трофея.
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Буну – специалист по пенальти
Соперники обменялись голами в основное время (1:1) и довели игру до серии пенальти. Героем футбольной лотереи стал марокканский голкипер Севильи Яссин Буну. 32-летний вратарь парировал удар Джанлуки Манчини и перевел мяч в штангу после удара Рожера Ибаньеса. Благодаря надежной игре Буну испанцы выиграли серию пенальти, не пропустив дважды с трех попыток.
Наблюдатели УЕФА, пораженные сейвами марокканца, признали Буну лучшим игроком финала Лиги Европы.
Сейвы Буну в финале Лиги Европы / twitter.com/EuropaLeague
Что известно о Яссине Буну
- Буну родился в канадском Монреале в 1991 году, но в раннем возрасте переехал в Марокко.
- Футбольную карьеру начал в местном клубе Видад.
- В 2012 году подписал контракт с мадридским Атлетико, где сначала выступал за резервную команду.
- Молодому голкиперу было тяжело пробиться в основу, поэтому в 2014 – 2016 годах он играл на правах аренды по Сарагосу.
- В 2016 году марокканец подписал контракт с Жироной, где привлек внимание селекционеров Севильи.
- Настоящим прорывом в карьере марокканца стал сезон 2020/21, когда он стал автором гола, ассиста, автогола и в 15 матчах отстоял на ноль.
- Буну стал одним из героев сборной Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря голкиперу Севильи "атлаские львы" добрались до четвертьфинала Мундиаля.
- Марокканец стал вторым в истории вратарем, не пропустившим ни одного мяча в серии послематчевых пенальти на ЧМ (первым был украинец Александр Шовковский на Мундиале-2006).