В останній день весни в Будапешті відбувся фінальний матч Ліги Європи, в якому Севілья зустрічалася з Ромою. Магія Севільї всьоме спрацювала та залишила команду "Особливого" без трофея.
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Буну – спеціаліст по пенальті
Суперники обмінялися голами в основний час (1:1) та довели гру до серії пенальті. Героєм футбольної лотереї став марокканський голкіпер Севільї Яссін Буну. 32-річний воротар парирував удар Джанлукі Манчіні та перевів м'яч в штангу після удару Рожера Ібаньєса. Завдяки надійній грі Буну іспанці виграли серію пенальті, не пропустивши двічі з трьох спроб.
Спостерігачі УЄФА, вражені сейвами марокканця, визнали Буну найкращим гравцем фіналу Ліги Європи.
Сейви Буну у фіналі Ліги Європи / twitter.com/EuropaLeague
Що відомо про Яссіна Буну
- Буну народився в канадському Монреалі у 1991 році, але в ранньому віці переїхав до Марокко.
- Футбольну кар'єру розпочав у місцевому клубі Відад.
- У 2012 році підписав контракт з мадридський Атлетіко, де попервах виступав за резервну команду.
- Молодому голкіперу було важко пробитися в основу, а тому у 2014 – 2016 роках він грав на правах оренди за Сарагосу.
- У 2016 році марокканець підписав контракт з Жироною, де привернув на себе увагу селекціонерів Севільї.
- Справжнім проривом у кар'єрі марокканця став сезон 2020/21, коли він став автором голу, асисту, автоголу і в 15 матчах відстояв на нуль.
- Буну став одним з героїв збірної Марокко на ЧС-2022 в Катарі. Завдяки голкіперу Севільї "атлаські леви" дісталися чвертьфіналу Мундіалю.
- Марокканець став другим в історії воротарем, який не пропустив жодного м'яча у серії післяматчевих пенальті на ЧС (першим був українець Олександр Шовковський на Мундіалі-2006).