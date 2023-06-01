В останній день весни в Будапешті відбувся фінальний матч Ліги Європи, в якому Севілья зустрічалася з Ромою. Магія Севільї всьоме спрацювала та залишила команду "Особливого" без трофея.

Варте уваги Хто зіграє в Лізі чемпіонів 2023/2024 та які шанси в українського клубу пробитися напряму

Буну – спеціаліст по пенальті

Суперники обмінялися голами в основний час (1:1) та довели гру до серії пенальті. Героєм футбольної лотереї став марокканський голкіпер Севільї Яссін Буну. 32-річний воротар парирував удар Джанлукі Манчіні та перевів м'яч в штангу після удару Рожера Ібаньєса. Завдяки надійній грі Буну іспанці виграли серію пенальті, не пропустивши двічі з трьох спроб.

Спостерігачі УЄФА, вражені сейвами марокканця, визнали Буну найкращим гравцем фіналу Ліги Європи.

Сейви Буну у фіналі Ліги Європи / twitter.com/EuropaLeague

Що відомо про Яссіна Буну