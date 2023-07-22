Нужна работа над ошибками: Магучих объявила перерыв в выступлениях

Украинская звезда легкой атлетики Ярослава Магучих дважды подряд занимала третье место на этапах Бриллиантовой лиги. Это совсем не тот результат, на который рассчитывала спортсменка.

Ярослава Магучих блестяще начала летний сезон. Лидер сборной Украины выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате и турнир в Нидерландах. В Польше Ярослава продемонстрировала настоящий мастер-класс и стала чемпионкой Европейских игр-2023. Однако потом случился спад в результатах.

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Магучих: Без ошибок мы не можем совершенствоваться

Магучих дважды доставалась "бронза" этапов Бриллиантовой лиги в Лозанне и Монако, а соревнование в Хожуве она вообще пропустила. Это вынудило украинскую легкоатлетку сделать паузу в выступлениях и лучше подготовиться к чемпионату мира. Об этом она заявила сразу после завершения этапа в Монако.

"Я ожидала, что прыгну немного выше. Но было несколько сложных дней перед соревнованиями. Я опоздала на рейс в Хожув, потом возникли другие проблемы, поэтому я счастлива быть здесь и выступать перед этой замечательной публикой. Я видела всех этих детей, которые болели за нас, и это вызвало у меня такие эмоции. Продолжаем работать.

Это мои последние соревнования перед Будапештом, и я знаю, что мне есть над чем работать. Я не знаю, где я буду тренироваться, но, возможно, я проведу тренировочный сбор в Бельгии, где мы живем, или в Эстонии. Без ошибок мы не можем совершенствоваться, поэтому я готова работать над ними, чтобы быть готовой к чемпионату мира", – сказала Магучих.

Таким образом, в течение месяца Ярослава Магучих не будет участвовать в соревнованиях. Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике начнется 19 августа в столице Венгрии в Будапеште. Квалификация в женских прыжках в высоту состоится в пятницу, 25 августа.